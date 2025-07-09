Аэропорт Геленджика возобновит работу

По данным Минтранса РФ, авиагавань будет работать с внутренними перелетами. Билеты можно будет купить после выпуска извещения. Также в министерстве добавили, что Росавиация подтвердила возможность безопасного выполнения рейсов в Геленджик. Напомним, аэродром перестал работать 24 февраля 2022 года.

Аэропорт Геленджика возобновит работу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.

По данным ведомства, авиагавань будет работать с внутренними перелетами. Билеты можно будет купить после выпуска извещения.

Также в министерстве добавили, что Росавиация подтвердила возможность безопасного выполнения рейсов в Геленджик.

Напомним, аэродром перестал работать 24 февраля 2022 года.