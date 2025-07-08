В Рязани утвердили срок действия статуса регоператора по обращению с ТКО

В Рязани утвердили срок действия статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Решение приняли на заседании регионального правительства во вторник, 8 июля. Статус регионального оператора по обращению с ТКО будет присваиваться на срок не более чем 10 лет. Региональным оператором в Рязанской области является «Эко-Пронск», который начал работать в 2019 году.

В Рязани утвердили срок действия статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Решение приняли на заседании регионального правительства во вторник, 8 июля.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО будет присваиваться на срок не более чем 10 лет.

Региональным оператором в Рязанской области является «Эко-Пронск», который начал работать в 2019 году.