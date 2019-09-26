Рязанский оператор по переработке мусора заработает до начала ноября

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Региональный оператор по переработке мусора «Эко-Пронск» заработает до начала ноября. Об этом руководитель компании Валерий Матюхин заявил на заседании рабочей группы по вопросам в области обращения с твердыми коммунальными отходами в среду, 25 сентября,
Матюхин пояснил, что уже отобрали перевозчика отходов, заключили договоры с операторами, владеющими объектами обработки, обезвреживания и захоронения ТКО. Кроме того, специалисты скорректировали территориальную схему обращения с отходами.
Губернатор Николай Любимов поручил проследить, что платежи за вывоз и утилизацию мусора не дублировали.
«Нормально отлаженный процесс сбора, вывоза, утилизации мусора по адекватным тарифам — одно из главных положительных изменений, которое должны почувствовать люди», — отметил глава региона.
По словам Любимова, в регионе нужно построить семь мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов.
«Реализация этих проектов позволит значительно улучшить экологическую обстановку в регионе», — считает губернатор.
Напомним, 1 января в России началась реформа обращения с ТКО. Ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимире прошла встреча участников проекта «Кадровый резерв»
|
cледующая новость →Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев на поборы в школе
Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.