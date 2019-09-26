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10:43, 26 сентября 2019 141
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Рязанский оператор по переработке мусора заработает до начала ноября

Рязанский оператор по переработке мусора заработает до начала ноября

Фото: Pixabay.com

Региональный оператор по переработке мусора «Эко-Пронск» заработает до начала ноября. Об этом руководитель компании Валерий Матюхин заявил на заседании рабочей группы по вопросам в области обращения с твердыми коммунальными отходами в среду, 25 сентября, сообщил сайт рязанского правительства.

Матюхин пояснил, что уже отобрали перевозчика отходов, заключили договоры с операторами, владеющими объектами обработки, обезвреживания и захоронения ТКО. Кроме того, специалисты скорректировали территориальную схему обращения с отходами.

Губернатор Николай Любимов поручил проследить, что платежи за вывоз и утилизацию мусора не дублировали.

«Нормально отлаженный процесс сбора, вывоза, утилизации мусора по адекватным тарифам — одно из главных положительных изменений, которое должны почувствовать люди», — отметил глава региона.

По словам Любимова, в регионе нужно построить семь мусороперегрузочных станций и экотехнопарк по глубокой обработке и утилизации отходов.

«Реализация этих проектов позволит значительно улучшить экологическую обстановку в регионе», — считает губернатор.

Напомним, 1 января в России началась реформа обращения с ТКО. Ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу.


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