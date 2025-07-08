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В Госдуме разработают стандарты семейного контента
Первый зампредседателя комитета по информационной политике Марина Ким рассказала, что депутаты Госдумы будут вырабатывать стандарт семейного контента со всеми «смыслами и атрибутикой».Парламентарий уточнила, что рабочая группа поможет наметить ориентиры, с опорой на которые можно создавать более интересные условия сотрудничества с блогерами.

В Госдуме разработают стандарты семейного контента. Об этом сообщает «Газета. ру».

Первый зампредседателя комитета по информационной политике Марина Ким рассказала, что депутаты Госдумы будут вырабатывать стандарт семейного контента со всеми «смыслами и атрибутикой».

Парламентарий уточнила, что рабочая группа поможет наметить ориентиры, с опорой на которые можно создавать более интересные условия сотрудничества с блогерами.