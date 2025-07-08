В Госдуме приняли закон об увеличении пособий по беременности для студенток

Во вторник, 8 июля, Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток. Теперь пособие будет составлять до 100% величины регионального прожиточного минимума. Отмечается, что выплаты будут доступны обучающимся на очной форме обучения в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

В Госдуме приняли закон об увеличении пособий по беременности для студенток. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 8 июля, Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток. Теперь пособие будет составлять до 100% величины регионального прожиточного минимума.

Отмечается, что выплаты будут доступны обучающимся на очной форме обучения в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.