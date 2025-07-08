В ГАИ сообщили подробности ДТП с мотоциклисткой в центре Рязани

Напомним, авария случилась во вторник, 8 июля, примерно в 13:18 вблизи дома № 1/117 по Первомайскому проспекту. По данным полиции, 19-летняя рязанка, управляя автомобилем «ВАЗ-2114» выехала на красный сигнал светофора и сбила мопед «Венто Смарт 3», под управлением 36-летней местной жительницы. Водитель мопеда пострадала. Ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места.