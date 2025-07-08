В центре Рязани сбили мотоциклистку
ДТП произошло 8 июля на Первомайском проспекте. Судя по кадрам, мотоциклистку сбила легковушка. Транспортные средства получили механические повреждения. Отмечается, что девушка жива. «Сидит на асфальте, медиков на месте нет», — заявили очевидцы. Официальная информация уточняется.
В центре Рязани сбили мотоциклистку. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
ДТП произошло 8 июля на Первомайском проспекте. Судя по кадрам, мотоциклистку сбила легковушка. Транспортные средства получили механические повреждения.
Отмечается, что девушка жива. «Сидит на асфальте, медиков на месте нет», — заявили очевидцы.
Официальная информация уточняется.