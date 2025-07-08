Стали известны подробности аварии на Первомайском проспекте в Рязани

ДТП случилось на пересечении с улицей Маяковского. По словам свидетеля, девушка двигалась на мопеде в шлеме со стороны улицы Сенной на разрешающий сигнал светофора. На середине перекрестка в нее врезался ВАЗ-2114, который проехал на красный свет. У водительницы двухколесного транспорта открытый перелом бедра, ее госпитализировали. Официально ситуацию пока не прокомментировали.