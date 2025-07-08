Трамп заявил, что хочет устроить России «маленький сюрприз» и анонсировал жесткие санкции

Трамп заявил, что не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении России, так как хочет устроить «маленький сюрприз».Президент США повторил, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине. Он заявил, что слышит «много чуши» от президента РФ, однако отметил, что «готов иметь с ним дело».Помимо этого, Трамп анонсировал введение импортных пошлин в размере 10% против членов БРИКС.

Трамп заявил, что хочет устроить России «маленький сюрприз» и анонсировал жесткие санкции. Его цитирует РИА Новости.

Трамп заявил, что не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении России, так как хочет устроить «маленький сюрприз».

Президент США повторил, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине. Он заявил, что слышит «много чуши» от президента РФ, однако отметил, что «готов иметь с ним дело».

Помимо этого, Трамп анонсировал введение импортных пошлин в размере 10% против членов БРИКС.