Рязанская организация задолжала работникам более 5 млн заработной платы

Отмечаетсяя, что в ведомство обратились сотрудники ООО «ПФК «Орбита». Установлено, что заявителям не выплачена задолженность по заработной плате в размере от 1,2 до 2,6 млн рублей каждому. Направлено три исковых заявления в суд о взыскании задолженности по зарплате, компенсации процентов за нарушение сроков выплаты и морального вреда на общую сумму свыше 5,1 млн рублей.

Рязанская организация задолжала работникам более 5 млн заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Отмечаетсяя, что в ведомство обратились сотрудники ООО «ПФК «Орбита».

Установлено, что заявителям не выплачена задолженность по заработной плате в размере от 1,2 до 2,6 млн рублей каждому.

Направлено три исковых заявления в суд о взыскании задолженности по зарплате, компенсации процентов за нарушение сроков выплаты и морального вреда на общую сумму свыше 5,1 млн рублей.