Россиянам рассказали о повышении пенсий в августе

Пенсии с 1 августа повысят тем, кому в июле исполнилось 80 лет. Также это коснется россиян, которым установили I группу инвалидности. Размер пенсии составит 19 тысяч 129 рублей вместо прежних 8 тысяч 907 рублей. Кроме того, выплаты в августе повысят гражданам, получающим накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Также увеличат доплаты членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам организаций угольной промышленности.

Россиянам рассказали о повышении пенсий в августе. Об этом сообщило 8 июля агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве Игоря Балынина.

По его словам, пенсии с 1 августа повысят тем, кому в июле исполнилось 80 лет. Также это коснется россиян, которым установили I группу инвалидности. Размер пенсии составит 19 тысяч 129 рублей вместо прежних 8 тысяч 907 рублей.

Кроме того, выплаты в августе повысят гражданам, получающим накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Также доплаты увеличат членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам организаций угольной промышленности.