На улице Радиозаводской в Рязани заметили столб черного дыма
На улице Радиозаводской в Рязани заметили столб черного дыма. Видео с места события появилось в телеграм-канале «RZN LIFE». Дым предположительно идет со стороны предприятия. Остальные подробности пока неизвестны.
На улице Радиозаводской в Рязани заметили столб черного дыма. Видео с места события появилось в телеграм-канале «RZN LIFE».
Дым предположительно идет со стороны предприятия.
Остальные подробности пока неизвестны.
Фото: RZN LIFE