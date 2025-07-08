Фоторепортаж с празднования Дня семьи, любви и верности в Рязанской области

РЗН. инфо публикует фоторепортаж с празднования Дня семьи, любви и верности в Рязанской области. Торжества прошли во вторник, 8 июля. Празднование Дня семьи, любви и верности прошло в селе Ласково. В рамках праздника в Ласково прибыли мощи Петра и Февронии. Рязанцы могли приложиться к ковчегу с мощами святых с 07:00 до 13:00. Фото — Кирилл Морозов.