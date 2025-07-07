В Рязани отремонтируют здание музея путешественников на улице Ленина

На подготовку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Астраханской», расположенного по адресу улица Ленина, дом 35, выделили 21 миллион 500 тысяч рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, работы проведут в трехэтажном здании 1938 года постройки, общая площадь которого превышает 2 тысячи квадратных метров. Подрядчик разработает планировочную схему организации и подготовит графические материалы. Также необходимо предусмотреть расположение мебели в здании, оснащение окон солнцезащитными системами, оборудование спортивного и актового залов. Кроме того, проект должен включать полную замену систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроснабжения и телефонизации. Работы необходимо выполнить в течение 1,5 лет с момента заключения договора. Заказчиком выступило муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Рязани «Лицей № 4».

На подготовку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Астраханской», расположенного по адресу улица Ленина, дом 35, выделили 21 миллион 500 тысяч рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы проведут в трехэтажном здании 1938 года постройки, общая площадь которого превышает 2 тысячи квадратных метров. Подрядчик разработает планировочную схему организации и подготовит графические материалы. Также необходимо предусмотреть расположение мебели в здании, оснащение окон солнцезащитными системами, оборудование спортивного и актового залов.

Кроме того, проект должен включать полную замену систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроснабжения и телефонизации.

Работы необходимо выполнить в течение 1,5 лет с момента заключения договора.

Заказчиком выступило муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Рязани «Лицей № 4».