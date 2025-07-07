Пользователей Android-устройств предупредили об активных мошеннических схемах

Злоумышленники выдают себя за представителей операторов связи, банков, государственных органов или знакомых. Они не позволяют вредоносным файлам появляться на устройствах автоматически; их цель — заставить человека вручную загрузить зараженный APK-файл.

В пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что мошенники активно убеждают пользователей Android-устройств устанавливать вредоносные программы. Об этом передает «Газета. ру».

Злоумышленники выдают себя за представителей операторов связи, банков, государственных органов или знакомых. Они не позволяют вредоносным файлам появляться на устройствах автоматически; их цель — заставить человека вручную загрузить зараженный APK-файл.

Одна из распространенных схем — обман от имени сотового оператора. Злоумышленники могут позвонить или написать, представляясь оператором, и предложить изменить настройки банковского приложения под предлогом подключения к 5G, продления договора или улучшения качества связи. Для этого они просят установить «служебное» приложение.

Еще один способ — «обновление» банковского приложения. Мошенники звонят или пишут от имени банка, предлагая скачать новую версию приложения, например, «Сбер.apk» или «ЦБ.apk», под предлогом проверки кешбэка, защиты счета или перевода денег в «безопасное место». Они используют страх или желание жертвы получить выгоду.

Также мошенники могут выдавать себя за представителей государственных органов, таких как МФЦ или суд. Создавая ощущение срочности и давления, они убеждают пользователей установить вредоносные программы.

Иногда аферисты используют «личный» подход, отправляя сообщения от имени знакомых или коллег с предложениями посмотреть фото или скачать «важный документ».