Около Солотчи машина после ДТП врезалась в дерево

Авария с участием трех машин произошла на Солотчинском шоссе около поворота на «Сосновый бор». Две легковушки оказались в лесополосе, одна из них врезалась в дерево. На месте работают спасатели и скорая.

Около Солотчи машина после ДТП врезалась в дерево. Об этом 6 июля сообщают в соцсетях.

Авария с участием трех машин произошла на Солотчинском шоссе около поворота на «Сосновый бор». Две легковушки оказались в лесополосе, одна из них врезалась в дерево. На месте работают спасатели и скорая.