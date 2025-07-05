В заброшенной рязанской школе произошел пожар

Речь идет о заброшенной школе, которая находится на улице Ленина в селе Польное Ялтуново Шацкого района. Информация о пожаре в здании поступила в 22:07. Открытое горение ликвидировали в 23:20. На месте работали 20 человек, 11 единиц техники. Пострадавших нет.

В заброшенной рязанской школе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Речь идет о заброшенной школе, которая находится на улице Ленина в селе Польное Ялтуново Шацкого района. Информация о пожаре в здании поступила в 22:07. Открытое горение ликвидировали в 23:20.

На месте работали 20 человек, 11 единиц техники. Пострадавших нет.

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