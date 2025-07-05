В Рязанской области сгорела легковушка

Информация о пожаре в Александро-Невском районе поступила 3 июля в 21:56. Автомобиль тушили четыре человека и две единицы техники. В результате машина сгорела. Общая площадь пожара — шесть квадратных метров. Пострадавших нет.