В центре Рязани машина ДПС попала в аварию

ДТП произошло на перекрестке улицы Горького и проезда Яблочкова. По словам очевидцев, столкнулись экипаж ДПС и такси. Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.