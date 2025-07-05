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В центре Рязани машина ДПС попала в аварию
ДТП произошло на перекрестке улицы Горького и проезда Яблочкова. По словам очевидцев, столкнулись экипаж ДПС и такси. Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.

В центре Рязани машина ДПС попала в аварию. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

ДТП произошло на перекрестке улицы Горького и проезда Яблочкова. По словам очевидцев, столкнулись экипаж ДПС и такси.

Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.