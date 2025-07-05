Двое полицейских пострадали в ДТП в центре Рязани
ДТП произошло 5 июля, примерно в 19:25, около дома № 23 по улице Циолковского. По предварительной информации полиции, 28-летний рязанец, управляя автомобилем «Киа Рио», столкнулся с машиной ГАИ, у которой были включены проблесковые маяки. В результате происшествия два сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Двое полицейских пострадали в ДТП в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
ДТП произошло 5 июля, примерно в 19:25, около дома № 23 по улице Циолковского.
По предварительной информации полиции, 28-летний рязанец, управляя автомобилем «Киа Рио», столкнулся с машиной ГАИ, у которой были включены проблесковые маяки.
В результате происшествия два сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно, что в центре Рязани столкнулись машина ДПС и такси.
Фото: Telegram-канал «Рязанский Вестник»