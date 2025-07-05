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Рязанские волонтеры рассказали о поисках заблудившегося грибника
На горячую линию поступила информация, что мужчина уехал за грибами на машине в лес в неизвестном направлении и не вернулся. Волонтеры подготовили ориентировки, создали тему на форуме, опубликовали данные в социальных сетях, напечатали ориентировки. «Тревожность нарастала с каждым новым ответом на вопросы: «Он звонил, сказал, что в лесу. В каком не сказал. Раньше ходил в этот лес или в этот, а мог и сюда пойти, потому что в том лесу брат был и грибов не было… По здоровью есть проблемы… «", — рассказали волонтеры. На поиск собралась группа добровольцев. Позже полиция сообщила, что мужчина вернулся домой живым. Ранее стало известно, что в Рязанской области пропавшего мужчину нашли живым.

Рязанские волонтеры рассказали о поисках заблудившегося грибника. Об этом 5 июля сообщил в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

На горячую линию поступила информация, что мужчина отправился на машине за грибами в лес в неизвестном направлении и не вернулся.

Волонтеры подготовили ориентировки, создали тему на форуме, опубликовали данные в социальных сетях, напечатали ориентировки.

«Тревожность нарастала с каждым новым ответом на вопросы: „Он звонил, сказал, что в лесу. В каком не сказал. Раньше ходил в этот лес или в этот, а мог и сюда пойти, потому что в том лесу брат был и грибов не было… По здоровью есть проблемы…“», — рассказали волонтеры.

На поиски собралась группа добровольцев. Позже полиция сообщила, что мужчина вернулся домой живым.

Ранее стало известно, что в Рязанской области пропавшего мужчину нашли живым.

Фото: ПСО «ЛизаАлерт» в «ВК»