Betsy исполнила песню «Сигма бой» на фестивале в Рязани

Концерт состоялся в субботу, 5 июля, в Нижнем городском саду. Им завершился детский фестиваль «Мампус и его друзья». Betsy исполнила популярные и новые песни, в том числе «Сигма Бой», «Simple dimpl pop it squish», «Queen Of Drama».