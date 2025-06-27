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В Рязани на детском фестивале выступит Betsy
5 июля в 12:00 состоится фестиваль «Мампус и его друзья». В Нижнем городском саду гостей ждут тематические площадки с активностями: «Повеселиться» — игры, детская анимация, конкурсы с подарками и яркое шоу; «Вкусно покушать» — аппетитные угощения от одних из лучших гастрономических заведений Рязани; «Набраться впечатлений» — бесплатные мастер-классы от творческих студий. Завершится мероприятия концертом исполнительницы хита Сигма бой — Betsy. Возрастное ограничение 6+.

В Рязани на детском фестивале выступит Betsy. Об этом сообщает комитет инвестиций и туризма Рязанской области.

5 июля состоится фестиваль «Мампус и его друзья».

Мампус — друг и помощник академика Ивана Павлова, главный герой детского путеводителя по Рязани.

В Нижнем городском саду гостей ждут тематические площадки с активностями:

  • «Повеселиться» — игры, детская анимация, конкурсы с подарками и яркое шоу;
  • «Вкусно покушать» — аппетитные угощения от одних из лучших гастрономических заведений Рязани;
  • «Купить подарки друзьям» — благотворительный маркет от локальных сувенирных брендов;
  • «Набраться впечатлений» — бесплатные мастер-классы от творческих студий.

Зоны фестиваля будут работать для всех желающих с 12:00.

Завершится мероприятия концертом исполнительницы хита Сигма бой — Betsy.

Возрастное ограничение 6+.