В Рязани на детском фестивале выступит Betsy

5 июля в 12:00 состоится фестиваль «Мампус и его друзья». В Нижнем городском саду гостей ждут тематические площадки с активностями: «Повеселиться» — игры, детская анимация, конкурсы с подарками и яркое шоу; «Вкусно покушать» — аппетитные угощения от одних из лучших гастрономических заведений Рязани; «Набраться впечатлений» — бесплатные мастер-классы от творческих студий. Завершится мероприятия концертом исполнительницы хита Сигма бой — Betsy. Возрастное ограничение 6+.