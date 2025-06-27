В Рязани на детском фестивале выступит Betsy
5 июля в 12:00 состоится фестиваль «Мампус и его друзья». В Нижнем городском саду гостей ждут тематические площадки с активностями: «Повеселиться» — игры, детская анимация, конкурсы с подарками и яркое шоу; «Вкусно покушать» — аппетитные угощения от одних из лучших гастрономических заведений Рязани; «Набраться впечатлений» — бесплатные мастер-классы от творческих студий. Завершится мероприятия концертом исполнительницы хита Сигма бой — Betsy. Возрастное ограничение 6+.
В Рязани на детском фестивале выступит Betsy. Об этом сообщает комитет инвестиций и туризма Рязанской области.
5 июля состоится фестиваль «Мампус и его друзья».
Мампус — друг и помощник академика Ивана Павлова, главный герой детского путеводителя по Рязани.
В Нижнем городском саду гостей ждут тематические площадки с активностями:
- «Повеселиться» — игры, детская анимация, конкурсы с подарками и яркое шоу;
- «Вкусно покушать» — аппетитные угощения от одних из лучших гастрономических заведений Рязани;
- «Купить подарки друзьям» — благотворительный маркет от локальных сувенирных брендов;
- «Набраться впечатлений» — бесплатные мастер-классы от творческих студий.
Зоны фестиваля будут работать для всех желающих с 12:00.
Завершится мероприятия концертом исполнительницы хита Сигма бой — Betsy.
Возрастное ограничение 6+.