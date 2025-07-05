Метеоролог рассказал, когда в Центральную Россию вернется купальный сезон

По словам Михаила Леуса, сейчас температура воды в реках низкая — +17°…+18°. Однако во второй половине следующей недели потеплеет. Днем температура воздуха будет +30° и выше, ночью — до +17°…+22°. «В такой ситуации вода в водоемах будет активно прогреваться и к следующим выходным ее температура в реках составит +21-22°, а в прудах и озерах достигнет +23-24°. Такие значения вполне позволят вновь начать купальный сезон», — заключил метеоролог.

Метеоролог Михаил Леус рассказал, когда в Центральную Россию вернется купальный сезон. Об этом он в субботу, 5 июля, сообщил в своих соцсетях.

По словам Михаила Леуса, сейчас температура воды в реках низкая — +17°…+18°. Однако во второй половине следующей недели потеплеет. Днем температура воздуха будет +30° и выше, ночью — до +17°…+22°.

«В такой ситуации вода в водоемах будет активно прогреваться и к следующим выходным ее температура в реках составит +21-22°, а в прудах и озерах достигнет +23-24°. Такие значения вполне позволят вновь начать купальный сезон», — заключил метеоролог.