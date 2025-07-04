Жители Рязани собрали около 10 тысяч подписей в адрес президента из-за выбросов сероводорода
По словам активистов, собарно 9 740 подписей на 598 листах. Отмечается, что при подсчете учитывались все подписи — даже единичные. Напомним, ️ подписи по коллективным заявлениям-требованиям граждан направят в адрес президента, правительства РФ, депутатов Госдумы, Роспотребнадзора РФ и правительство Рязанской области.
Жители Рязани собрали около 10 тысяч подписей в адрес президента из-за выбросов сероводорода. Об этом сообщает паблик эко-активистов «Дышим чистым».
По словам активистов, собарно 9 740 подписей на 598 листах. Отмечается, что при подсчете учитывались все подписи — даже единичные.
Напомним, ️ подписи по коллективным заявлениям-требованиям граждан направят в адрес президента, правительства РФ, депутатов Госдумы, Роспотребнадзора РФ и правительство Рязанской области.