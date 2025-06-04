Эко-активисты начали сбор подписей в адрес президента из-за выбросов в Рязани

️Сбор подписей по коллективным заявлениям-требованиям граждан направят в адрес президента, правительства РФ, депутатов Госдумы, Роспотребнадзора РФ и правительство Рязанской области. Отмечается, что сбор организован в связи с участившимися выбросами в городе.