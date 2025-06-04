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Эко-активисты начали сбор подписей в адрес президента из-за выбросов в Рязани
️Сбор подписей по коллективным заявлениям-требованиям граждан направят в адрес президента, правительства РФ, депутатов Госдумы, Роспотребнадзора РФ и правительство Рязанской области. Отмечается, что сбор организован в связи с участившимися выбросами в городе.

Эко-активисты начали сбор подписей в адрес президента из-за выбросов в Рязани. Об этом сообщает паблик «Дышим чистым».

️Сбор подписей по коллективным заявлениям-требованиям граждан направят в адрес президента, правительства РФ, депутатов Госдумы, Роспотребнадзора РФ и правительство Рязанской области

Отмечается, что сбор организован в связи с участившимися выбросами в городе.

Подробности можно узнать по ссылке.