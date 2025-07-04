За ночь над российскими регионами уничтожили 48 БПЛА

26 украинских дрона ликвидировали средства ПВО над Ростовской областью, над Курском сбили 12 БПЛА, 6 — над территорией Белгородской области, 3 — в Орловской области и 1 над Липецком. Напомним, ранее в Рязанской области объявили угрозу налета беспилотников. Жители региона ночью слышали сильные хлопки.