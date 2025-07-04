В России выросло число спам-писем и фишинговых атак через смс

В первом полугодии 2025 года система антиспама «Почты Mail» заблокировала более 13,7 миллиарда нежелательных писем, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные угрозы включают фальшивые инвестиционные предложения, сообщения с промокодами и розыгрышами от имени розничных сетей и маркетплейсов, а также вредоносные файлы в формате .cab. «МегаФон» также сообщил о росте числа фишинговых атак через СМС. Злоумышленники рассылают ложные уведомления об «утечке данных» и угрозах, побуждая пользователей звонить на поддельные номера служб поддержки. В среднем за месяц «МегаФон» блокирует 144 миллиона таких сообщений, что вдвое больше, чем в прошлом году.

В России наблюдается увеличение числа спам-сообщений и фишинговых атак через СМС. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на «Почту Mail» и «МегаФон».

В первом полугодии 2025 года система антиспама «Почты Mail» заблокировала более 13,7 миллиарда нежелательных писем, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные угрозы включают фальшивые инвестиционные предложения, сообщения с промокодами и розыгрышами от имени розничных сетей и маркетплейсов, а также вредоносные файлы в формате .cab.

«МегаФон» также сообщил о росте числа фишинговых атак через СМС. Злоумышленники рассылают ложные уведомления об «утечке данных» и угрозах, побуждая пользователей звонить на поддельные номера служб поддержки. В среднем за месяц «МегаФон» блокирует 144 миллиона таких сообщений, что вдвое больше, чем в прошлом году.