Трамп запланировал разговор с Зеленским после созвона с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запланировал телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на 4 июля. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на британскую газету Guardian. Источник уточнил, что встреча готовится к сегодняшнему дню, но все прояснится в последний момент. Накануне Трамп провел свой шестой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы Путин поздравил Трампа с Днем независимости США и подчеркнул, что Россия сыграла значительную роль в становлении американской государственности. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая конфликт на Украине. Путин выразил готовность Москвы к переговорам, однако добавил, что будут определены конкретные цели для дальнейших обсуждений. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что президенты планируют еще один звонок в ближайшее время.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запланировал телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским на 4 июля. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на британскую газету Guardian.

Источник уточнил, что встреча готовится к сегодняшнему дню, но все прояснится в последний момент.

Накануне Трамп провел свой шестой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы Путин поздравил Трампа с Днем независимости США и подчеркнул, что Россия сыграла значительную роль в становлении американской государственности.

Лидеры обсудили ряд вопросов, включая конфликт на Украине. Путин выразил готовность Москвы к переговорам, однако добавил, что будут определены конкретные цели для дальнейших обсуждений. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что президенты планируют еще один звонок в ближайшее время.

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters