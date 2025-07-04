Трамп и Зеленский провели телефонный разговор
Ермак назвал телефонный разговор Трампа и Зеленского «важным» и «содержательным». Детали он пообещал сообщить позже. Ранее стало известно, что Трамп запланировал разговор с Зеленским после созвона с Путиным.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Об этом 4 июля сообщило ТАСС.
Ермак назвал телефонный разговор Трампа и Зеленского «важным» и «содержательным». Детали он пообещал сообщить позже.
Ранее стало известно, что Трамп запланировал разговор с Зеленским после созвона с Путиным.