Рязанская НПК потребовала с «Водоканала» через суд около 14 миллионов рублей

РНПК намерена взыскать 13 миллионов 710 тысяч 80 рублей за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в июне-августе 2022 года. Кроме того, компания потребовала выплату пени в размере 442 тысяч 941 рубля. Суд принял исковое заявление к производству и назначил заседание на 25 августа 2025 года.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания потребовала с МП «Водоканал» около 14 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Арбитражного суда региона.

РНПК намерена взыскать 13 миллионов 710 тысяч 80 рублей за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в июне-августе 2022 года. Кроме того, компания потребовала выплату пени в размере 442 тысяч 941 рубля.

Суд принял исковое заявление к производству и назначил заседание на 25 августа 2025 года.