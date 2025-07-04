Рязанцам напомнили о действиях в случае обнаружения БПЛА или его обломков

Отмечается, что нужно позвонить по телефону 112 или сообщить через мобильное приложение РАДАР. НФ. «Приближаться к обломкам нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить 112. Просим не выкладывать фото и видео в соцсети. Это выгодно только противнику», — говорится в посте. Напомним, над Рязанской областью сбили три БПЛА. Власти прокомментировали атаку.