На Черезовских прудах в Рязани вылупились черепахи
Отмечается, что температура воды и воздуха создала идеальные условия для размножения. Первые особи попали в водоем несколько лет назад. Черепахи прижились и теперь могут не только вытеснить местные виды, но и быть переносчиками опасных болезней, например, сальмонеллеза, говорится в публикации.
На Черезовских прудах в Рязани вылупились черепахи. Об этом сообщает в пятницу, 4 июля, ГТРК «Ока».
Отмечается, что температура воды и воздуха создала идеальные условия для размножения.
Первые особи попали в водоем несколько лет назад. Черепахи прижились и теперь могут не только вытеснить местные виды, но и быть переносчиками опасных болезней, например, сальмонеллеза, говорится в публикации.
Напомним, в апреле стало известно, что на Черезовских прудах в Рязани проснулись черепахи.
Фото: ГТРК «Ока»