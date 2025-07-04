На Черезовских прудах в Рязани вылупились черепахи

Отмечается, что температура воды и воздуха создала идеальные условия для размножения. Первые особи попали в водоем несколько лет назад. Черепахи прижились и теперь могут не только вытеснить местные виды, но и быть переносчиками опасных болезней, например, сальмонеллеза, говорится в публикации.

На Черезовских прудах в Рязани вылупились черепахи. Об этом сообщает в пятницу, 4 июля, ГТРК «Ока».

Отмечается, что температура воды и воздуха создала идеальные условия для размножения.

Первые особи попали в водоем несколько лет назад. Черепахи прижились и теперь могут не только вытеснить местные виды, но и быть переносчиками опасных болезней, например, сальмонеллеза, говорится в публикации.

Напомним, в апреле стало известно, что на Черезовских прудах в Рязани проснулись черепахи.

Фото: ГТРК «Ока»