В Рязанской области произошел крупный пожар

Информация о пожаре в жилом доме в селе Черная Слобода Шацкого района поступила 30 июля в 1:56. В тушении участвовали 16 человек, восемь единиц техники. В результате повреждены жилой дом, хозпостройка и легковушка. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет.