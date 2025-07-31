В Рязанской области произошел крупный пожар
Информация о пожаре в жилом доме в селе Черная Слобода Шацкого района поступила 30 июля в 1:56. В тушении участвовали 16 человек, восемь единиц техники. В результате повреждены жилой дом, хозпостройка и легковушка. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в жилом доме в селе Черная Слобода Шацкого района поступила 30 июля в 1:56. В тушении участвовали 16 человек, восемь единиц техники.
В результате повреждены жилой дом, хозпостройка и легковушка.
Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
Пострадавших нет.