В России введены обязательные работы за пропаганду нацизма и экстремизма

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательные работы за пропаганду нацизма и экстремизма. Теперь демонстрация экстремистской символики и распространение запрещённых идей станут наказуемыми согласно статье 20.3 КоАП. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ранее предложил аналогичные меры против пропаганды коррупции, считая её опасной для воспитания молодёжи.

В России вступил в силу новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, который вводит наказание в виде обязательных работ за пропаганду нацизма и экстремизма. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на документ, опубликованный на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно изменениям, внесенным в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, демонстрация экстремистских или нацистских символов, а также пропаганда запрещенных идеологий теперь будет караться обязательными работами.

В мае председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин высказал мнение о необходимости введения аналогичных мер наказания за оправдание коррупции, подчеркивая, что такое поведение может негативно сказаться на воспитании толерантности к коррупционным практикам среди молодежи и в обществе в целом.