В России введены обязательные работы за пропаганду нацизма и экстремизма

В России вступил в силу новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, который вводит наказание в виде обязательных работ за пропаганду нацизма и экстремизма. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на документ, опубликованный на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно изменениям, внесенным в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, демонстрация экстремистских или нацистских символов, а также пропаганда запрещенных идеологий теперь будет караться обязательными работами.
В мае председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин высказал мнение о необходимости введения аналогичных мер наказания за оправдание коррупции, подчеркивая, что такое поведение может негативно сказаться на воспитании толерантности к коррупционным практикам среди молодежи и в обществе в целом.