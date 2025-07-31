В России приняли закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

В России приняли закон, обязывающий аудиовизуальные сервисы и социальные сети блокировать контент, дискредитирующий российские духовно-нравственные ценности. Владельцы платформ должны прекращать распространение запрещенных Министерством культуры фильмов и материалов в течение суток после уведомления от Роскомнадзора. Закон распространяется и на страницы соцсетей с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей. Минкультуры сможет менять условия прокатных удостоверений для актуализации ограничений. Документ подписан президентом Путиным и вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В России вступает в силу новый закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы и материалы, которые дискредитируют или пропагандируют отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий документ, который уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, владельцы аудиовизуальных платформ и социальных сетей должны предотвращать распространение произведений, содержащих материалы, отрицающие традиционные ценности России. В случае, если Министерство культуры РФ откажет в предоставлении прокатного удостоверения или отзовет его, владельцы обязаны прекратить распространение таких материалов в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора.

Закон также налагает дополнительные обязательства на владельцев страниц в социальных сетях, которые имеют более 500 тысяч пользователей. Они должны будут удалить материалы, нарушающие указанные нормы, в течение суток.

Кроме того, Министерству культуры предоставлены полномочия вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения с целью актуализации сведений о запрете распространения фильмов среди детей или о возрастных ограничениях.

Новый закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Фото: thesun.co.uk