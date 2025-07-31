В России повысили штрафы за ненадлежащее воспитание детей
Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Ранее штраф составлял от 100 до 500 рублей, теперь — от 500 до 2 тысяч рублей. Штрафовать россиян будут за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей.
В России повысили штрафы за ненадлежащее воспитание детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Ранее штраф составлял от 100 до 500 рублей, теперь — от 500 до 2 тысяч рублей.
Штрафовать россиян будут за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей.