В России повысили штрафы за ненадлежащее воспитание детей

Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Ранее штраф составлял от 100 до 500 рублей, теперь — от 500 до 2 тысяч рублей. Штрафовать россиян будут за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей.

В России повысили штрафы за ненадлежащее воспитание детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Ранее штраф составлял от 100 до 500 рублей, теперь — от 500 до 2 тысяч рублей.

Штрафовать россиян будут за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей.