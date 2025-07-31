В России изменится медсправка для водителей
Медсправка формы 003/ву, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа станет электронной. Вместо бумажного документа начнут выдавать QR-код и номер справки. Эти данные нужно будет предъявлять в ГИБДД.
В России изменится медсправка для водителей. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов РИА Новости.
По его словам, медсправка формы 003/ву, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа станет электронной. Вместо бумажного документа начнут выдавать QR-код и номер справки. Эти данные нужно будет предъявлять в ГИБДД.
Ранее в России предлагали ужесточить получение медсправки для водителей из-за мошеннических схем.