В России изменится медсправка для водителей

Медсправка формы 003/ву, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа станет электронной. Вместо бумажного документа начнут выдавать QR-код и номер справки. Эти данные нужно будет предъявлять в ГИБДД.