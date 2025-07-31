Эксперт уточнил сроки введения электронных медсправок для водителей в России

Отмечается, что медсправка формы 003/ву, которую водители получают после прохождения медкомиссии, переходит в электронный формат не с 1 августа 2025 года, а с 1 марта 2027 года. Ранее сообщалось, что вместо бумажного документа начнут выдавать QR-код и номер справки.