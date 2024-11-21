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В России хотят ужесточить получение медсправки для водителей
Отмечается, что появится база граждан, наблюдающихся у врачей, наркологов и других подобных специалистов.

В России хотят ужесточить получение медсправки для водителей. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что появится база граждан, наблюдающихся у врачей, наркологов и других подобных специалистов.

Изменение связано с мошенническими схемами покупки поддельных справок, которыми пользуются наркозависимые и хронические алкоголики.

По данным издания, за первые девять месяцев 2024 года 10% всех ДТП произошли по вине или с участием пьяных водителей, в результате чего погибли 105 человек, а более 2500 получили травмы.