В России хотят ужесточить получение медсправки для водителей
Отмечается, что появится база граждан, наблюдающихся у врачей, наркологов и других подобных специалистов.
В России хотят ужесточить получение медсправки для водителей. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что появится база граждан, наблюдающихся у врачей, наркологов и других подобных специалистов.
Изменение связано с мошенническими схемами покупки поддельных справок, которыми пользуются наркозависимые и хронические алкоголики.
По данным издания, за первые девять месяцев 2024 года 10% всех ДТП произошли по вине или с участием пьяных водителей, в результате чего погибли 105 человек, а более 2500 получили травмы.