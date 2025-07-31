Рязанская область заняла третье место в рейтинге самых безопасных регионов

Рязанская область сместила с третьей позиции Московскую. Число потерпевших, получивших тяжкий вред здоровью, снизилось в регионе со 179 человек в 2023-м до 121 в 2024-м. Кроме того, выросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений — с 48 до 53%. На первом и втором месте расположились Дагестан и Ингушетия. Они заняли первое и второе место соответственно. На четвертом месте расположилась Московская область, на пятом — Москва. Самый высокий уровень преступности в 2024 году был в Тыве, на Чукотке, в Амурской и Магаданской областях.

Рязанская область в 2024 году заняла третье место в рейтинге самых безопасных регионов страны. Соответствующие данные привели специалисты платформы «Если быть точным» со ссылкой на МВД.

Рязанская область сместила с третьей позиции Московскую. Число потерпевших, получивших тяжкий вред здоровью, снизилось в регионе со 179 человек в 2023-м до 121 в 2024-м. Кроме того, выросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений — с 48 до 53%.

На первом и втором месте расположились Дагестан и Ингушетия. Они заняли первое и второе место соответственно. На четвертом месте расположилась Московская область, на пятом — Москва.

Самый высокий уровень преступности в 2024 году был в Тыве, на Чукотке, в Амурской и Магаданской областях.