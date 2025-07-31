Руководителей рязанского предприятия осудят за налоговое преступление

Следствием установлено, что руководители предприятия по торговле цветными металлами оформили фиктивные сделки по приобретению в 2019—2021 годах товаров у ряда коммерческих организаций, которые в действительности их не поставляли. Злоумышленники представили декларации по НДС с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате предприятие не уплатило более 148 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено. Во время предварительного следствия предприятие частично уплатило недоимку. Кроме того, суд наложил арест на принадлежащее организации и обвиняемым имущество.

Руководителей рязанского предприятия осудят за налоговое преступление. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в соцсетях.

Следствием установлено, что руководители предприятия по торговле цветными металлами оформили фиктивные сделки по приобретению в 2019—2021 годах товаров у ряда коммерческих организаций, которые в действительности их не поставляли.

Злоумышленники представили декларации по НДС с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате предприятие не уплатило более 148 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Во время предварительного следствия предприятие частично уплатило недоимку. Кроме того, суд наложил арест на принадлежащее организации и обвиняемым имущество.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.