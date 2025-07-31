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Россиянам напомнили о штрафах за отказ во временной регистрации для квартирантов
Собственники жилья в России рискуют получить штраф до 7 тысяч рублей за отсутствие временной регистрации у квартирантов. Регистрация обязательна в течение 90 дней, если жильцы не прописаны постоянно в регионе. Временная регистрация подтверждает лишь факт проживания и не дает права собственности. Нарушение правил грозит собственникам финансовыми санкциями.

Собственников жилья в России могут оштрафовать на сумму до 7 тысяч рублей за отказ оформить временную регистрацию для квартирантов. Об этом сообщает сайт 360.ru со ссылкой на эксперта.

Согласно правилам, арендодатели обязаны регистрировать жильцов в течение 90 дней, если у них нет постоянной прописки в данном регионе.

Юрист Дарья Ахтырко пояснила, что временная регистрация является лишь юридическим фактом, подтверждающим право проживания арендатора в данный момент. При этом, по ее словам, квартирант не сможет претендовать на долю недвижимости, и с прекращением договора аренды или сроком действия регистрации у него не остается никаких прав.

Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров также предупредил о возможных штрафах для собственников жилья, которые отказываются выполнять эти обязательства.