Путин разрешил следователям приостанавливать операции на банковских счетах

31 июля Владимир Путин подписал закон о праве следователей приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых — если есть данные, что их использовали для преступной деятельности. Максимальный срок приостановки составит десять суток. И только в случаях, не терпящих отлагательств, и с согласия руководства следственных органов. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Путин разрешил следователям приостанавливать операции на банковских счетах. Об этом сообщает РИА Новости.

31 июля Владимир Путин подписал закон о праве следователей приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых — если есть данные, что их использовали для преступной деятельности.

Максимальный срок приостановки составит десять суток. И только в случаях, не терпящих отлагательств, и с согласия руководства следственных органов.

Закон вступит в силу с 1 сентября.