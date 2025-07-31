Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей и мигрантов

Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей и мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости. В четверг, 31 июля, президент подписал закон, который с сентября вводит новые пошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих.