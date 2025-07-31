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Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей и мигрантов
Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей и мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости. В четверг, 31 июля, президент подписал закон, который с сентября вводит новые пошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих.

Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей и мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 31 июля, президент подписал закон, который с сентября вводит новые пошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих:

  • пошлина за получение паспорта транспортного средства повышается до 1200 с 800 рублей, за внесение изменений в ранее выданный паспорт — до 525 рублей с 350;
  • пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается втрое: изготавливаемого на бумажной основе — до 1500 рублей, на пластиковой — до 4500 рублей;
  • пошлина за выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого на пластиковой основе, увеличивается с 2000 рублей до 4000 рублей, нового поколения — с 3000 рублей до 6000;
  • пошлина за выдачу международного водительского удостоверения повышается до 3200 рублей с 1600, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — до 2250 рублей с 1500;
  • за выдачу госзнаков транспортных средств «Транзит» на металле для автомобилей и прицепов пошлина повышается с 1600 рублей до 2400 рублей, а за выдачу регистрационного знака на автомобили — с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы — с 1500 рублей до 2250;
  • в отношении мигрантов вводится госпошлина за постановку на учет по месту пребывания в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания — 1000 рублей;
  • пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повышается с 420 рублей до 1000 рублей;
  • устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину — 4200 рублей;
  • за продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100 рублей.