Путин подписал закон о борьбе с борщевиком

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан уничтожать борщевик и опасные растения на своих участках. Закон вступает в силу 1 марта 2026 года. Нарушителям грозит штраф до 50 тыс. руб. Подробности реализации уточнят дополнительные нормативные акты.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными растениями на своих земельных участках. Документ был опубликован на официальном сайте правовых актов и вступит в силу 1 марта 2026 года.

Основной целью нововведения является предотвращение бесконтрольного распространения инвазивных видов растений, таких как борщевик Сосновского, который представляет угрозу для здоровья людей. После вступления закона в силу владельцы участков будут обязаны активно бороться с этими сорняками.

Власти также планируют разработать подзаконные акты, которые уточнят детали реализации закона. Важно отметить, что дачники, не предпринимающие меры по борьбе с борщевиком, могут столкнуться с штрафами до 50 тысяч рублей.

Фото: kremlin.ru