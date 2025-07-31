Полицейские задержали 13 авто во время рейдов в Рязанской области

30 июля полицейские задержали 13 автомобилей с прекращенной регистрацией и разыскиваемых службой судебных приставов. Нарушителей привлекли к ответственности, комплекты государственных регистрационных знаков с их автомобилей изъяты.