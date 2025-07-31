Полицейские задержали 13 авто во время рейдов в Рязанской области
30 июля полицейские задержали 13 автомобилей с прекращенной регистрацией и разыскиваемых службой судебных приставов. Нарушителей привлекли к ответственности, комплекты государственных регистрационных знаков с их автомобилей изъяты.
Полицейские задержали 13 авто во время рейдов в Рязанской области. Об этом сообщает региональное УМВД.
30 июля полицейские задержали 13 автомобилей с прекращенной регистрацией и разыскиваемых службой судебных приставов.
Нарушителей привлекли к ответственности, комплекты государственных регистрационных знаков с их автомобилей изъяты.