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Полицейские задержали 13 авто во время рейдов в Рязанской области
30 июля полицейские задержали 13 автомобилей с прекращенной регистрацией и разыскиваемых службой судебных приставов. Нарушителей привлекли к ответственности, комплекты государственных регистрационных знаков с их автомобилей изъяты.

Полицейские задержали 13 авто во время рейдов в Рязанской области. Об этом сообщает региональное УМВД.

30 июля полицейские задержали 13 автомобилей с прекращенной регистрацией и разыскиваемых службой судебных приставов.

Нарушителей привлекли к ответственности, комплекты государственных регистрационных знаков с их автомобилей изъяты.