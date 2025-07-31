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Подросток из Уфы собирал сведения о Рязани для ВСУ
По данным СК, 17-летний подросток собирал сведения об объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани для куратора с Украины. Молодой человек рассказал, что ездил в Рязань и Казань на новогодних каникулах для съемок зданий нефтезавода, детского сада и церкви. Отмечается, что информацию уфимец передавал украинской стороне для осуществления диверсий. Указания подросток получал через мессенджер. За «работу» ему платили от 1 до 65 тысяч рублей. Молодого человека задержали при попытке поджога локомотива. За это ему обещали 200 тысяч рублей.

Подросток из Уфы собирал сведения о Рязани для ВСУ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Башкирии

По данным СК, 17-летний подросток собирал сведения об объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани для куратора с Украины. Молодой человек рассказал, что ездил в Рязань и Казань на новогодних каникулах для съемок зданий нефтезавода, детского сада и церкви. За съемку нефтезавода в Рязани он получил 65 тысяч рублей.

Отмечается, что информацию уфимец передавал украинской стороне для осуществления диверсий. Указания подросток получал через мессенджер.

Молодого человека задержали при попытке поджога локомотива. За это ему обещали 200 тысяч рублей.