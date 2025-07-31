На улице Соборной появится новая остановка

На улице Соборной, возле РИАМЗа, появится новая остановка. Об этом сообщили в телеграм-канала «Рязань.LIFE». Автор предположил в посте, что скоро 41-е автобусы и 1-е троллейбусы будут останавливаться там, а не на кругу.