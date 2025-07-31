На площади Театральной в Рязани ограничат движения транспорта

С 00:00 до 18:00 1 августа от дома № 1 до дома № 7-а на площади Театральной ограничат парковку и проезд частного транспорта. Ограничение связано с выполнением работ по благоустройству. Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках.

На площади Театральной в Рязани ограничат движения транспорта. Об этом сообщает мэрия.

С 00:00 до 18:00 1 августа от дома № 1 до дома № 7-а на площади Театральной ограничат парковку и проезд частного транспорта. Ограничение связано с выполнением работ по благоустройству.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках.